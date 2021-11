Mea culpa. Il y a quelques mois, nous avions proposé à nos lecteurs de trouver une dénomination pour le choc entre le Club Bruges et le Standard. Le nom qui avait été plébiscité était un mix entre Topper et Clasico : le "Topico". On ne va pas se mentir : ce nom n’a jamais été utilisé par personne. Parce que cela ressemble plus au nom d’un parc d’attractions pour enfants qu’à un match de football. Mais aussi parce que depuis quelques années, ce match n’est plus un choc. C’est devenu une rencontre qui, sur le papier, est déséquilibrée. La preuve par trois.