Dans une interview à Standard TV, Bruno Venanzi s’est exprimé pour la première fois depuis le mois de novembre.

Nouveauté au Standard : la communication des dirigeants se fait désormais via le canal interne de Standard TV. Ce lundi, le club liégeois a publié une capsule vidéo de Bruno Venanzi sur ses différents médias sociaux.

Le président des Rouches a d’abord souligné la "période particulière et difficile à vivre sur la longueur" avant d’indiquer que le club préparait déjà activement la saison prochaine. Il a ensuite évoqué les dernières semaines mouvementées du club, qui ont mené à l’octroi de la licence, en appel, devant la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS). En revenant plus précisément sur le projet du stade de Sclessin.

"L’année passée, le Standard a mis fin anticipativement au leasing du stade et l’a racheté, ce qui a eu un coût et a un peu plombé les comptes du club l’an passé. Dernièrement, le stade a été revendu à une Immobilière. Cela va permettre à cette dernière de trouver des investisseurs pour faire les nouveaux développements du stade et de ses alentours : un parking, un supermarché, la création d’un business center… Il s’agit d’un très gros projet de près de 100 millions d’euros."

Un projet au sein duquel Axel Witsel, partenaire de l’Immoblière, et Marouane Fellaini (via un prêt de 3 millions d’euros) ont investi. "Axel est dans le projet depuis le début tandis que Marouane a proposé de faire partie des investisseurs. D’autres personnes se feront connaître une fois que le projet sera entièrement monté. Axel et Marouane se sont intéressés au projet car ils ont de l’amour pour leur club de cœur mais aussi parce qu’ils savent que c’est rentable."

La crise du coronavirus a, par ailleurs, reporté le permis du stade qui était prévu pour le 27 mai. "On espère l’avoir durant le courant du mois d’août pour commencer les travaux un an plus tard. Nous avons fixé de échéances de travaux de trois à cinq ans."

Bruno Venanzi a aussi donné des explications sur les finances du Standard, mises à mal par la Commission des Licences."Un club comme le Standard doit vivre d’une balance positive des transferts. Quand on regarde le résultat d’exploitation, il est négatif mais il faut ajouter à cela le fruit et le produit des transferts. En faisant cela, on arrive à l’équilibre sur les cinq dernières années. En tout et pour tout, le Standard a perdu un million d’euros en cinq ans. Bien sûr, l’absence de rencontres durant la période actuelle va avoir un impact sur le résultat de cette année mais ce sera heureusement comblé par la vente du stade."

Quant au mercato à venir, il s’annonce plus calme qu’il y a douze mois. "On a fait des bénéfices importants l’an passé avec les ventes de Marin et Djenepo pour près de 25 millions et parallèlement, nous avons investi comme nous ne l’avions jamais fait avant. 20 millions, sans compter Vanheusden, ont été dépensés l’été dernier avec l’idée d’être compétitif et de se battre pour le top 3, ce que nous avons fait durant 80 % de la saison. Et avant l’arrêt de la compétition et les playoffs, nous étions cinquièmes et toujours en lutte pour cet objectif. Mais la politique va changer. Il est certain que cette année, il n’y aura pas de montants d’achat aussi importants. D’autant plus que petit à petit, et cela a pris du temps, nous arrivons à nouveau à sortir des jeunes. Arnaud Bodart est un exemple et nous devons continuer dans cette voie là, d’autant que les résultats de nos équipes de jeunes sont les meilleurs depuis de nombreuses années."

C’est avec cette ambition que le Standard débutera la saison prochaine, durant laquelle il fêtera ses 100 ans d’existence en D1. "C’est une belle occasion de faire la fête avec nos supporters mais vu la situation, le fan day sera remis à une date ultérieure. Ce sera l’occasion de faire doublement la fête", termine Venanzi.