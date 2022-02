De la direction aux joueurs en passant par les membres du staff, personne ne comprenait la décision prise par le VAR d’annuler le but de Moussa Sissako en fin de match.

Des explications ont été demandées au corps arbitral et notamment au juge de touche qui n’avait pas levé son drapeau et a confirmé aux officiels liégeois, après le match, qu’il estimait qu’il n’y avait pas hors-jeu. Le Standard n’entend en tout cas pas en rester là et compte bien prendre contact avec l’Union belge pour obtenir des explications.