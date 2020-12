Sur le banc au coup d’envoi, Maxime Lestienne a tenté de faire bouger les choses lors de sa montée au jeu avec, notamment, le but de l’espoir. Malheureusement, c’était trop tard pour des Liégeois qui ont torpillé leur début de match.

"C’est l’entame de la rencontre qui nous tue", admettait le buteur rouche du soir au micro de nos confrères d’Eleven. "On commence très mal, on subit et on rentre au vestiaire avec un retard de deux buts. Après la pause, on opère des changements, mais ces erreurs du début de match coûtent cher."

Contrairement à Gand où ils n’avaient rien proposé, les Standardmen ont quand même tenté de produire du jeu.

"C’était différent de nos derniers matchs mais ce n’est pas suffisant. On doit continuer à travailler et, surtout, reprendre confiance. Il y a peut-être un manque de confiance dans l’équipe, mais je peux vous dire que tout le monde travaille et se donne à 100 %. J’espère qu’on aura des résultats positifs prochainement."

Avec quatre points au compteur sur les cinq derniers matchs, les voyants sont au rouge vif en bord de Meuse. "C’est difficile mais on doit faire face. On sait que les supporters sont là derrière leur écran, on veut tout donner et on n’y arrive pas et je ne sais pas ce qui se passe mais on va tout faire pour remédier à cette situation."