C’est évidemment la phase qui a alimenté les discussions après la rencontre.

Selim Amallah était-il hors-jeu au moment de reprendre la remise de Dragus, sur le coup-franc de Siquet, pour l’ouverture du score ?

Les deux entraîneurs ont vu la phase, ensemble, au moment des interviews après la rencontre à Eleven Sports, puis ils ont prolongé le débat en conférence de presse.

"Il y a clairement hors-jeu, c’est une faute flagrante. Il faut être aveugle pour ne pas le voir", a lâché Blessin.

Mbaye Leye répondait : "Je comprends la frustration de M. Blessin. Si j’avais été à sa place j’aurais peut-être eu la même réaction."

L’entraîneur allemand d’Ostende glissait à son homologue liégeois : "Qui aime perdre ? Personne." L’échange était amical, et Blessin finissait par dire : "On doit accepter la décision de l’arbitre."

À la suite de son entraîneur, Guillaume Hubert était déçu, et l’a fait savoir, sur le ton de l’humour : "C’est flagrant, tout le monde est unanime, il y a juste quelques personnes, six au total (NdlR : les arbitres, et les responsables du VAR), qui n’ont pas vu. Les gens à Bruxelles (NdlR : à Tubize, en fait) ont sans doute souffert d’une interférence sur la ligne avec les arbitres à Liège. Il faudra penser à faire revenir le bus au stade, c’est peut-être mieux."

Le trajet du retour, vers la Côte, a sans doute encore été animé par les discussions autour de cette phase.

Et le principal intéressé, Selim Amallah, qu’en a-t-il pensé ? Il n’a pas revu la phase, et a balayé la question d’un "J’ai entendu parler de l’action, mais je ne l’ai pas vue. Pour moi, le plus important est que le but a été accordé."

Pour Mbaye Leye, le principal était là aussi, le but accordé, et la victoire au final, même s’il regrettait : "C’est quelque chose qui entache un peu le succès, et le mieux serait sans doute de tracer une ligne claire. Quand tu vois l’image, à l’arrêt, tu te poses la question."

Mais Lawrence Visser a pris quatre minutes, pour finalement valider une réalisation qui va, d’une certaine manière, dans le sens du jeu, en raison du doute, pas complètement levé malgré les réactions ostendaises.