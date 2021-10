Chevalier : "On a beaucoup donné, ca nous tenait à cœur de faire un bon match, le Standard était en doute, le penalty nous met un peu dedans mais on a quand même montré du cœur. Difficile de se créer des occasions, des appels mais les ballons n'arrivent pas.Ça viendra avec le temps, maintenant le match à suivre c'est vendredi contre Virton."

Lepoint : "Le coach avait un plan en faisant tourner l'équipe mais avec quand même des minutes dans les jambes. Un bon match même si pas beaucoup d'occasions, la mentalité, c'est ce que le coach demandait. On savait que le Standard allait pousser, on encaisse sur un péno évitable, ça arrive à William, ça m'est aussi arrivé à moi. On bosse tactiquement, dans le jeu, ça finira par passer."

Sissako : "Ça fait plaisir, une bonne perf' collective, c'est pour ça que je sors une belle perf' individuelle. Mouscron a quand même poussé, c'était important pour nous de gagner ici, pour la confiance, l'envie."

Bokadi : "Enormément de plaisir après 6 mois. Un soulagement de revenir, c'était pas facile, maintenant c'est derrière moi, je regarde les prochains matchs. La victoire fait plaisir après les moments difficiles, ca donne confiance."

Jeunechamps : "On est entre deux sentiments, la frustration de la défaite mais dans le contenu une très bonne organisation défensive, plus d'audace en deuxième. On a eu plus d'amorces d'occasions que de possibilités franches mais la priorité c'est derrière. Le Standard n'a pas dû fort paniquer mais je pense qu'on les a quand même embêtés ce soir. Je n'incrimine pas Simba sur le penalty, même si ce n'était pas nécessaire, je retiens la réaction derrière, ca nous servira pour la suite. A mon avis ça sera difficile pour Diandy vendredi, on va axer sur la récupération. On n'a pas su faire tout ce que je voulais ce soir avec les laissés au repos pour vendredi, le changement de Taravel à la mi-temps qui était prévu."

Elsner : "Satisfait du résultat, ça trotte dans la tête quand on ne gagne pas, ca s'est vu, notamment dans le jeu ce soir, mais on doit prendre la victoire comme base pour l'avenir. On doit avoir un volume un peu plus conséquent, aller dans la surface plus souvent. On a su casser un peu le rythme, jouer dans les bonnes zones. Ce soir ca reste suffisant. je suis content pour Bokadi, il a fait beaucoup d'efforts pour revenir. Contre Courtrai, ca sera particulier parce que c'est récent mais chacun à son historique, on en fera abstraction sur le terrain, c'est un match très important.