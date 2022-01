Neuf mois après son dernier but (avec Reims), Mathieu Cafaro a retrouvé le chemin des filets. D’une frappe puissante et précise du pied droit. "Cela fait du bien, surtout après plusieurs mois compliqués à Reims, explique le Français. Je ne pensais pas que mon premier but en rouche arriverait aussi vite. C’est mon deuxième match avec l’équipe et il y a évidemment encore des automatismes à acquérir. On vient de jouer contre deux grosses équipes et quand je vois les entraînements, je sens qu’on est capables de faire de belles choses."

Emond: "C’est un peu ma marque de fabrique"

Emond Buteur providentiel en seconde période, Renaud Emond n’aura pas mis longtemps pour retrouver le chemin des filets. "Cela me fait plaisir de marquer et d’enchaîner. On avait à cœur de bonifier ce point pris à Anderlecht. On a commencé l’année face à deux gros morceaux et pour une équipe comme la nôtre, en reconstruction, c’est positif."

Bien servi par Raskin, Emond a donc mis fin à une attente de près d’un an. "C’est un peu ma marque de fabrique. C’est un but d’attaquant, pas facile à mettre. Nico (Raskin) sait qu’il faut me la mettre et après, c’est à moi à plonger."

Raskin: "Pas juste une équipe qui tacle"

Meilleur Rouche sur le terrain pour la deuxième fois en deux matchs, Nicolas Raskin monte en puissance. "On a affronté deux des plus belles équipes de Pro League et on n’a pas perdu. On n’avance pas au classement mais on a montré qu’on n’est pas juste une équipe qui sait tacler, courir et défendre comme Marc Degryse le dit. Il y a de la qualité. Avec les nouveaux, les choses se mettent en place petit à petit et on sait qu’ils vont nous aider. Désormais, il va falloir montrer la même motivation lors de matchs moins sexy, comme à Eupen. On doit prendre le jeu à notre compte et nous en sommes capables."