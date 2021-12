L’élément offensif a repris le vélo vendredi. Son indisponibilité était estimée à 20 jours par le club. En attendant, le Burkinabé a tout de même été appelé par son sélectionneur, Kamou Malo, dans une sélection élargie de 29 jours. Tapsoba saura, après le stage à Abou Dabi, s’il participera ou non à la CAN qui verra le Burkina Faso affronter l’Éthiopie, le Cameroun et le Cap-Vert.