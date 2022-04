Pour sa dernière à Sclessin, Mehdi Carcela a été honoré avant le match et à sa sortie.

Ce n’était pas son jubilé, mais presque. Sans réel enjeu sportif pour le Standard, la rencontre de dimanche a parfois ressemblé à un match de gala en l’honneur de Mehdi Carcela (32 ans). Fêté en avant-match avec un cadre représentant ses 300 matchs au Standard et remis des mains de ses potes Réginal Goreux et Sébastien Pocognoli (Carcela possède 316 matchs avec les Rouches mais ce cadre n’avait pu lui être remis plus tôt à cause du Covid), le numéro 10 des Rouches a enchaîné les selfies avec les supporters puis les interviews après le coup de sifflet final, profitant de chaque instant.

Et entre les deux ? Il a livré un match plutôt discret mais correct. Ses équipiers avaient à cœur de lui offrir une victoire. Cela n’a pas été le cas. "Mais Mehdi peut sortir la tête haute", résumait Elsner.

Le principal intéressé, lui, affichait son éternel sourire malgré la défaite.

Mehdi, il vous fait quoi ce dernier match à Sclessin ?

"C’est un pincement au cœur. Je me suis remémoré un peu tous les moments que j’ai passés ici. Le titre gagné en 2009, les Coupes que j’ai remportées (2011 et 2018), le match décisif contre Bruges pour le titre avec la main de Vormer en 2018, les rencontres de Ligue des champions jouées à Sclessin. Tout m’est revenu d’un coup. Et j’ai reçu un formidable accueil de la part des supporters. Cela fait quelque chose."