Mehdi Carcela: "On méritait les trois points, on a posé notre jeu mais on n'a pas su garder le zéro. Ils étaient plus durs dans les duels et les deuxièmes ballons. On a eu du mal à nous remettre de l'égalisation qui intervient sur leur première occasion. La question n'est pas de savoir depuis combien de temps je n'avais plus marqué mais depuis combien de temps je n'avais plus joué (rires). Cela fait un an ? C'était important pour moi de prolonger ici, c'est comme si je resignais avec ma famille. Je dédie ce but à Dominique D'Onofrio qui était mon père dans le foot. Avec mes cheveux bleus, il m'aurait appelé "le schtroumpf". J'aime bien Lamkel Zé, les meilleurs joueurs ont tous un peu de folie en eux."

Laurent Henkinet: "L'Antwerp a poussé pour gagner. Le match était ouvert, surtout en deuxième mi-temps. Les deux équipes méritaient de gagner. On a proposé du jeu pas trop direct. On est content de ce point même si on voulait absolument gagner. On sait que l'Antwerp est solide devant et derrière. Un match nul contre l'Antwerp n'est pas un mauvais résultat. Il ne nous reste que des finales, on est dans la course. Le Standard est bien vivant.

Merveille Bope Bokadi: "J'essaie parfois de sortir pour faire les contres quand je suis libre. Je me donne dans tous les matchs pour l'équipe. La situation nous inquiète un peu mais nous allons nous entraîner pour corriger les erreurs lors des sept finales qu'il nous reste. On a parfois un peu de mal comme aujourd'hui à nous créer des occasions et ce n'est pas la première fois que l'on encaisse sur un contre."

Frankie Vercauteren: "Il y avait hors-jeu, je ne discutais pas là-dessus mais il y avait eu tellement de pauses avec les décisions arbitrales que j'ai regardé. Ce n'est pas la première fois mais, avant, on cachait les téléphones. Avant le match, j'aurais dit qu'un match nul était un bon résultat. Après nos vingt mauvaise premières minutes aussi. Mais la fin de la première mi-temps et la seconde période me laissent un peu de déception. On apprend des fautes que l'on fait mais on peut les éviter. On ne gagne jamais seul. Lamkel Zé a bien été épaulé par l'équipe et apporte beaucoup de danger. Il est très important pour nous."

Jordan Lukaku: "On a cherché à pousser en deuxième mi-temps avec un pressing haut. Ils ont une bonne équipe qui joue bien au football mais c'est plus difficile pour eux sur ce terrain. On avait vraiment envie de chercher la victoire mais ce n'est malheureusement pas passé aujourd'hui. On était très agressifs en première mi-temps mais c'est notre caractère. Concernant Lamkel Zé, je ne pense pas qu'on ait déjà vu ce genre de scénario en championnat. Il est performant avec nous depuis la blessure de Mbokani. On reste professionnel, ce qu'il s'est passé reste entre lui et la direction. Je suis monté en puissance en deuxième mi-temps après une première période dont je n'étais pas motivé. Je voulais aider l'équipe pour apporter un petit plus."

Nill De Pauw: "Si on regarde la deuxième mi-temps, on avait les meilleures occasions même si c'était équilibré. On espérait gagner mais ce n'est pas mauvaise affaire. Lamkel Zé a toujours eu de la réussite donc ce n'est pas grave qu'il n'en ait pas eu aujourd'hui. Il est important pour nous et on essaie de travailler ensemble. On va devoir être content mais on bossait pour les trois points donc c'est dommage."