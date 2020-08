Carcela démotivé? Non, le Marocain a été marqué par la crise sanitaire du coronavirus Standard Kevin Sauvage © Fred Moisse

Depuis plusieurs semaines, son nom est passé sous silence. On n’entend presque plus parler de lui. Pourtant, il est toujours bel et bien là. Mehdi Carcela n’a pas commencé le championnat dans la peau d’un titulaire indiscutable, ce qu’il était encore la saison dernière.