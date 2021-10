L’arrivée d’un nouvel entraîneur va souvent de pair avec la remise à zéro du compteur des joueurs. Et fait souvent office de nouveau départ pour certains en manque de temps de jeu.

Si l’on excepte Maxime Lestienne, pour qui la situation ne change pas (il reste en U21), Luka Elsner a laissé entendre qu’il comptait sur tous les joueurs sous contrat.

"Les situations de William Balikwisha et Aleksandar Boljevic seront adaptées aux besoins de l’équipe. Quant à Noë Dussenne et Mehdi Carcela, ils repartent avec un chemin vierge d’obstacles, mais je ne fais aucune promesse. Ce sera au mérite et charge à eux d’apporter un plus à l’équipe pour qu’on engrange des points."