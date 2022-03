Cissé : "Franchement, je ne sais pas quoi dire, c'est un truc de fou ce qu'on a réalisé aujourd'hui, on savait qu'on pouvait réaliser quelque chose ici parce que ce n'est pas le même Standard qu'avant. On a tenté notre chance et ça nous a réussi. On a joué notre jeu, offensivement, on a les joueurs pour, on a directement vu la différence. On va se concentrer sur les barrages, essayer de bien se préparer lors des trois derniers matchs. La situation du Standard est triste, surtout pour les supporters qui sont là et encouragent l'équipe."

Bernier : "C'est un but qui fait plaisir, surtout que Seraing n'avait jamais gagné au Standard. Maziz est décisif, on connaît sa qualité de passe, je savais qu'il allait bien la mettre, après je dribble le gardien. Ca faisait 6 matchs qu'on n'avait plus marqué, cette victoire va nous redonner confiance."

Carcela : "Je n'ai jamais connu une situation où on était si bas. On n'a pas respecté l'adversaire en première mi-temps, on a mal commencé le match, on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait mettre, ça leur a donné confiance. Après, c'est dur de revenir, même si on se crée des occasions. On doit faire beaucoup plus. L'aspect extrasportif, il n'y a pas qu'ici que ça se passe, il faut savoir passer au-dessus de la pression. Le président est un vrai supporter, quelqu'un qui a beaucoup donné pour le club. C'est sûr que ça va changer et que ça procure de la motivation, de montrer qu'on peut avoir le niveau pour rester au Standard la saison prochaine mais avec ce qu'on a produit aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bien sûr que cela me plairait de rester, c'est chez moi mais il y aura beaucoup de changements. Je serais très déçu de partir dans une situation si mauvaise, on verra."

Emond : "C'était un match catastrophique, on ne s'est pas créé d'occasions, pas de jeu, je ne sais pas expliquer pourquoi on n'arrive pas à poser notre jeu comme on doit le faire pour enflammer le stade. Les supporters ont fait leur job en nous poussant en début de match. Là, il faut que la saison se termine au plus vite pour nous parce qu'il n'y a rien qui va, à tous les niveaux. Il faut se remettre en question et préparer la saison prochaine. Bruno Venanzi est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il a quand même eu un grand impact sur mon développement et ma carrière. Je lui souhaite le meilleur, je sais qu'il est triste de partir. De mon côté, ma volonté est de rester, ça va être compliqué cette saison mais je sais que tout peut aller très vite dans les deux sens, surtout ici. Si on repart bien la saison prochaine, pourquoi pas faire une bonne saison. C'est mon club de coeur, je serai toujours là."