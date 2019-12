De retour de suspension, Mehdi Carcela aura été l’un des Rouches les plus en jambes, ce jeudi, malgré le terrain difficile.

Mais il est aussi passé proche de l’exclusion, notamment suite à une faute sur Mohammadi, puis une autre sur Owusu. "Il méritait d’être exclu", indiquait Ngadeu après la rencontre. L’international marocain, lui, n’était pas du même avis. "Je n’ai pas eu peur. Je savais qu’il n’y avait pas faute. J’ai pris le ballon… et j’ai balayé le joueur avec. J’y ai peut-être été un peu fort. Cela ne mérite pas du tout rouge. Je n’ai d’ailleurs même pas reçu la jaune."

Mais il n’a pas augmenté ses stats offensives non plus. "J’avais très faim, donc c’est décevant. On s’est créé plus d’occasions mais on ne gagne pas, c’est la même chose depuis un mois. C’est un manque de chance… mais cela se joue aussi un peu dans la tête. La chance, on doit se la créer… comme Gand l’a fait, en marquant un but sorti de nulle part. On a besoin d’oublier ces dernières semaines et de bien repartir."

Pour ne pas laisser filer les PO1. "Mais plus il y a de pression, plus j’aime ça. J’espère que les autres aussi. On ne doute pas encore."