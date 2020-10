Face à Fehérvár, ce sera tout ou rien pour le Standard. Un peu à l’image du début de saison de Mehdi Carcela.

Jamais utilisé lors des quatre premières journées, car le mental n’y était pas en raison de la période particulière provoquée par le coronavirus, le Marocain est aujourd’hui (re)devenu l’un des éléments les plus importants du groupe. Un changement dont le principal intéressé ne se préoccupe guère. "Cela fait plus de dix ans que je suis dans le foot et je sais que les choses vont et viennent. Il faut donc profiter des bons moments… comme dans la vie."

Un bon moment, c’était encore le cas contre Zulte Waregem dimanche quand il a été acclamé par les quelque 6 500 supporters présents.