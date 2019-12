Peu enclin à s’exprimer en conférence de presse et à donner son analyse sur la rencontre, qu’il a préféré garder pour ses joueurs, Michel Preud’homme, qui était privé de… dix joueurs ce samedi, a tout de même prononcé cette phrase au micro de Voo Sport, en vue du match contre La Gantoise : "On va récupérer deux suspendus, qui reviennent en plus des blessés."

(...)