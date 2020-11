Hervé Renard avoue avoir été touché par la personnalité du Liégeois.

Les supporters liégeois étaient déçus de ne pas voir Mehdi Carcela occuper une place de titulaire avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2018. Ou au moins le voir monter au jeu plus tôt dans les trois matchs de groupe. "C’est la concurrence qui explique son faible temps de jeu, affirme Hervé Renard, sélectionneur du Maroc de 2016 à 2019. Je vous rappelle quand même que les titulaires étaient Ziyech et Amrabat. Ce ne sont pas des petits joueurs. Mehdi, je l’aimais bien comme joker parce qu’il était capable de faire la différence sur des périodes plus courtes. Les qualités de percussion et de dribble, il les avait. Cette faculté hors du commun à déstabiliser l’adversaire. Mais dans l’équipe du Maroc, il y avait aussi Belhanda, El Ahmadi ou En-Nesyri, qui joue au FC Séville."

(...)