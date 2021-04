Sorti sur blessure lors de la rencontre de dimanche face au Beerschot, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Bope Bokadi. Le défenseur congolais s'est déchiré le tendon d'Achille gauche.

Il sera opéré ce lundi soir et son indisponibilité est estimée entre 4 et 6 mois. Il ne sera par conséquent pas présent pour la fin de saison et le début de saison prochaine.