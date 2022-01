Si aux deux tiers de la phase classique, le Standard est aujourd’hui plus proche de la place de barragiste de Seraing que du top 8, c’est en partie parce qu’il possède seulement la 12e meilleure défense de Pro League (37 buts encaissés en 22 journées).

Une défense qui a très souvent changé depuis le début de la saison. Trop souvent. Ce mercredi, à Eupen, Luka Elsner alignera la 15e défense liégeoise différente suite à la suspension de Noë Dussenne. Difficile, dans ces conditions, de trouver de la stabilité. Mais entre les changements de système, le changement d’entraîneur, l’avènement de certains jeunes (Al-Dakhil, Ngoy et maintenant Calut), la blessure de Laifis, la méforme de Gavory, le départ de Siquet, l’arrivée de Dewaele et le départ à la Can de Sissako, il faut aussi reconnaître que les circonstances n’ont pas aidé les Liégeois à solidifier leur arrière-garde sur le long terme. Ce sera peut-être le cas dans les prochaines semaines, à moins que la fin du mercato ne vienne encore modifier certains plans…