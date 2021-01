Amallah a brillé

Après s'être signalé par un doublé pour la première de Leye lundi dernier, l'international marocain a réitéré une belle prestation. Les Brugeois ont dû le stopper irrégulièrement et ils ont commis sept fautes sur lui. C'est quatre de plus que le deuxième joueur le plus souvent arrêté fautivement du match.

Le médian s'est illustré également dans les duels où il est l'élément de la rencontre à en avoir gagné le plus (15). Il n'a pas négligé son travail défensif en interceptant 4 ballons et en réussissant 6 tacles soit le meilleur total du match avec Biancone.