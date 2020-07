Contre Malines, plusieurs anciens U21 ont confirmé les bonnes impressions de la préparation, voire même se sont révélés. Et comptent bien poursuivre sur leur lancée pour semer le doute dans l’esprit de leur coach.

Trois buts sur quatre inscrits lors de la dernière demi-heure où les jeunes étaient majoritaires sur le pré, dont deux signés Damjan Pavlovic et Mitchy Ntelo. Et l’addition aurait pu être plus salée encore, sans quelques arrêts de Gaëtan Coucke et un peu de malchance.

On ne va pas dire que l’on s’était ennuyé jusque-là contre le Kavé ce samedi. Mais, après une première mi-temps sans tir cadré du côté des Rouches, les événements se sont précipités une fois les jeunes pousses liégeoises montées au jeu. Preuve qu’elles ont bien saisi que les choses sérieuses commençaient.