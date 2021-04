Depuis plusieurs semaines, voire mois, la rengaine a toujours été la même du côté de Sclessin : "On se battra jusqu’au bout, tant que c’est possible mathématiquement, on ne lâchera rien."

Ce discours était de mise lorsque les Liégeois étaient encore en lice pour l’accession aux PO1. Il a ensuite été adapté à la nouvelle ambition : la qualification pour les PO2 afin d’éviter une fin de saison en eau de boudin.

Pourtant, après une série de huit matchs sans succès, on voyait mal comment les Rouches allaient pouvoir être au rendez-vous de leurs ambitions. Plus le temps passait et plus on adoptait l’autopersuasion à Sclessin en déclarant qu’il restait plusieurs finales à jouer.



(...)