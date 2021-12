Trois questions, trois réponses identiques, ou presque. "Je ne sais pas quoi vous dire…"

Samuel Bastien est apparu à la fois abattu, résigné et sans le mot après l’élimination contre Gand, en quart de finale de la Coupe de Belgique, mercredi (3-1). Il ne savait pas quoi dire, et, à force, on ne sait plus quoi écrire, pour décrire et comprendre une situation sportive qui ne cesse de se détériorer, malgré un changement d’entraîneur, des rappels de joueurs qui n’étaient plus utilisés et des remaniements internes.

Dimanche, dans l’anonymat du huis clos, les Rouches devront gagner contre Zulte Waregem, pour bien finir l’année et entamer leur opération sauvetage. Car ils en sont là, à force de multiplier les chutes, et rechutes : le Standard doit se méfier de la place de barragiste, la dix-septième, qui enverra jouer un match contre le deuxième de la D1B pour sauver la saison.