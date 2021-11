Dans le monde d’avant-VAR, le Standard aurait peut-être perdu deux points. Avec le VAR, il a gardé ses trois points, et cela rappelle l’utilité de l’assistance vidéo. En fin de match, Keita a trompé M. Vergoote, et a failli obtenir un penalty. Après consultation de la vidéo, l’arbitre est revenu sur sa décision, et les Rouches ont pu souffler d’aise.

Ils ont enfin gagné à Sclessin, pour la première fois depuis le 20 août et un succès contre Ostende, acquis grâce au VAR, déjà. C’est aussi le premier succès de Luka Elsner en championnat. La vidéo n’a pas tout fait, tout de même, pour favoriser le succès liégeois. Mais heureusement qu’elle était présente, sans quoi le recul des Rouches aurait pu être sanctionné.

(...)