Après deux revers de rang à l’extérieur sur le synthétique de Saint-Trond et à Anderlecht, les Standardmen ont retrouvé des couleurs à la côte pour signer un deuxième succès à l’extérieur cette saison.

À Ostende, contrairement aux deux derniers déplacements, les hommes de Michel Preud’homme ont retrouvé leur redoutable efficacité de Sclessin. "Comme je l’ai dit avant le match, dominer, c’est bien mais il faut savoir créer un impact dans la zone de conclusion et ce soir, on l’a fait. On a été efficaces."

La tâche s’annonçait pourtant ardue pour les Rouches avec le dispositif défensif ostendais renforcé. "L’adversaire a joué pour la première fois de la saison avec trois centraux. Ce changement de système prouve qu’Ostende nous craignait. On a su trouver la solution face à une défense regroupée. Le deuxième but de Bastien me donne d’ailleurs entière satisfaction vu les nombreux joueurs adverses qui se tenaient entre lui et le but. Ce genre de situation va souvent se représenter cette saison."

En faisant entrer Carcela, Boljevic et Avenatti, Michel Preud’homme a pu faire parler la profondeur de son banc. Le Monténégrin était à créditer d’une belle montée au jeu. "Il est en train d’assimiler notre manière de jouer et il est très réceptif. Dommage que son but ait été annulé; cela aura été bon pour sa confiance. Il sera important pour nous dans le futur. Je suis aussi très content de la prestation de Gavory qui, depuis plusieurs semaines, fait preuve de constance. Il a été très fort."