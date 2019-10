Initialement prévue le mercredi 27 novembre à 16h55 sur demande des autorités locales (car plusieurs matches devaient être organisés dans la région au même moment), la rencontre d'Europa League entre le Vitoria Guimaraes et le Standard a été déplacée au lendemain, jeudi 28 novembre à 21h00, soit à l'horaire traditionnel. Cette annonce tardive, à un mois et demi de la rencontre, prend en otage beaucoup de supporters des Rouches qui avaient déjà pris leurs dispositions pour se rendre au match le mercredi en fin d'après-midi et qui devront payer des frais supplémentaires pour pouvoir assister à la rencontre.

Le club liégeois a fait savoir qu'il regrettait cette décision mais que la date ne pourrait "apparemment" plus être modifiée.

Nombreux sont ceux qui ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

L'annonce du Standard