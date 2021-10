Depuis 2000, le Standard a changé douze fois de coach en cours de saison. Avec plus ou moins de succès à clé.

On connaît l’adage : il se passe toujours quelque chose au Standard. Et parmi les choses qui se passent fréquemment, il y a les changements d’entraîneurs… qui ont souvent lieu en cours de saison. Depuis 2000, c’est d’ailleurs arrivé à douze reprises qu’un nouveau T1 débarque en cours d’exercice, pour redresser l’équipe. Le dernier en date est évidemment Luka Elsner, qui espère que son impact sur le groupe rouche sera le plus rapide possible.

Pour ce faire, il jettera peut-être un œil dans le passé pour y trouver des inspirations. Si tel est le cas, le nom de Michel Preud’homme ressortira forcément. En janvier 2001, celui qui avait remplacé Tomislav Ivic, souffrant, avait débuté sa carrière d’entraîneur par trois victoires et deux partages, avant d’offrir l’Europe au Standard en fin de saison via une 3e place.

(...)