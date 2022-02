M. J. et K. S.

Ce dimanche, trois mois après le match arrêté à Sclessin où Charleroi menait 0-3, Liégeois et Carolos se retrouveront au Mambourg pour une manche retour qui sent déjà le soufre. Réunis ce lundi, la Ville de Charleroi, les polices et le club carolo ont trouvé un accord pour que les supporters liégeois puissent être présents dans la tribune visiteuse.

Cet accord a été pris sur base de la présence de 20 bus au maximum, soit environ 1000 personnes. Chaque ticket mis en vente devra impérativement être relié à une personne clairement identifiée. Mais la situation n’est pas encore définitive et pourrait changer d’ici jeudi.

En fonction d’éventuels débordements mercredi soir lors de Standard - Beerschot, le club liégeois, qui est responsable de ses propres supporters en déplacement, se réserve le droit d’interdire le match de dimanche à ses fans.