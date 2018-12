Le derby wallon entre Charleroi et le Standard, à 18h00, constituera l'affiche du 'Boxing Day" ce mercredi. Suivez la rencontre en direct commenté!

Importé en 2009 d'Angleterre, où il s'agit d'une véritable tradition, le 'Boxing Day' à la sauce belge va connaître ce mercredi sa dixième édition. En ce lendemain de Noël, pas moins de six rencontres sont au menu, avec Charleroi/Standard à 18h00 en plat de résistance.

Alors qu'il restera, au coup de sifflet, neuf journées avant la fin de la phase classique, ce choc wallon s'inscrit dans la lutte pour le top-6. Le Standard, 4e avec 33 points, y figure actuellement. Charleroi, 8e avec 30 points, en a été éjecté dimanche suite à sa défaite à Zulte Waregem. Et ce, alors que les troupes de Felice Mazzu avaient le vent en poupe après une série de cinq rencontres sans défaite en championnat. Ce coup d'arrêt tombe au plus mauvais moment, sachant que le match face au Standard est toujours difficile à négocier pour les Zèbres. Il le sera d'autant plus que les 'Rouches' viennent d'enchainer deux prestations convaincantes, contre Zulte Waregem (4-1) et Ostende (3-1). Le moral est au beau fixe à Sclessin et Michel Preud'homme entend bien poursuivre sur cette lancée. Mais l'entraîneur liégeois sait que son équipe a du mal à s'exporter (12 points sur 30) alors que son homologue carolo espère bien continuer la série de sept victoires consécutives à domicile.



Les Compos:

Charleroi: Penneteau, Nurio, Dessoleil, Angella, Marinos, Diandy, Ilaimaharitra, Hendrickx, Benavente, Bruno, Osimhen

Standard: Ochoa; Fai, Vanheusden, Luyindama, Laifis; Marin, Cimirot; Mpoku, Carcela, Djenepo; Emond



Notre direct commenté: