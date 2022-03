Au Standard, on prend très au sérieux le principe des vases communicants. Si la défense fonctionne mieux, l’attaque, elle, tourne au ralenti. Avec un but marqué en cinq rencontres, les Liégeois ont toutes les peines du monde à trouver le chemin des filets ces dernières semaines.

Une partie de la réponse se trouve dans le profil des joueurs disponibles : aucun d’eux n’est un vrai numéro 9. Denis Dragus et Abdoul Tapsoba ont plus des profils de deuxième attaquant, voire d’ailier, tandis que Aron Donnum et Mehdi Carcela, entrés en jeu dimanche à Charleroi, sont des joueurs de couloir. L’équation est donc assez simple : le seul attaquant de pointe du noyau est Renaud Emond. Et il était blessé dimanche.