Calme, diplomate, fidèle et discret. Vous pouvez interroger n’importe qui au Standard, il vous répondra probablement l’un de ses quatre mots pour définir Christian Theus.

Délégué aux arbitres depuis 1995 et délégué au terrain depuis 2002, il a quitté son poste en décembre dernier avec 1 002 matchs des Rouches au compteur. "Toutes les bonnes choses ont une fin et il était temps de passer à autre chose", explique celui qui a connu plusieurs vies dans le football (1 320 matchs comme arbitre, trois ans comme assistant arbitre international, 318 matchs internationaux - dont le drame du Heysel - et 39 finales de Coupe de Belgique comme membre de la match coordination team).

En tirant un trait sur 24 années passées aux côtés de l’équipe liégeoise, il garde des souvenirs plein la tête. Il a accepté d’en partager une partie avec nous.

Le joueur à la plus grosse personnalité

"À côté de Sergio Conceição, Carcela est un enfant de chœur...