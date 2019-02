Luyindama s'en prend aux supporters mauves



Enfin, Christian Luyindama s'est également distingué d'une mauvaise manière. Présent à Sclessin pour faire ses adieux aux supporters après son transfert à Galatasaray, le "boss" n'a pas manqué d'entonner des "Puta Anderlecht" pour fêter la victoire. Il a également fait un doigt d'honneur aux supporters mauves.



Après avoir célébré son but, Mehdi Carcela a eu la mauvaise surprise de voir le VAR intervenir pour l'annuler. Les dirigeants du Standard, Michel Preud'homme mais aussi les joueurs sortaient alors de leurs gonds. Carcela lui-même adressait un doigt d'honneur en direction des arbitres, qui ne le voyaient pas.Après le match, le capitaine du Standard s'en prenait au gardien d'Anderlecht. En référence à la phrase polémique du gardien français ("Un mot belge ? 'Baraki' pour préfacer le match de dimanche"), plus tôt dans la semaine ? Le joueur l'a confirmé à l'interview:a finalement expliqué le joueur après la rencontre, avant de s'excuser au nom de ses partenaires pour les gestes déplacés durant la rencontre, et notamment le doigt d'honneur de Carcela après le but annulé.