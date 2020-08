Trois titularisations de rang en Pro League, ce n’était plus arrivé à Collins Fai depuis un an et demi. Profitant du repositionnement de Mergim Vojvoda dans l’axe de la défense, lui-même consécutif à la suspension de Zinho Vanheusden, le Camerounais a pu regoûter aux joies du onze de base lors des trois premières journées.