De retour comme titulaire ce mardi à Mouscron, le latéral camerounais a livré un match sans failles.

On ne l’avait plus vu commencer un match depuis le 1er mai dernier. C’était lors du premier match de PO2, à Ostende. Résultat : un gifle 6-2. Ce mardi, à Mouscron, Collins Fai a pu regoûter non seulement aux joies de la titularisation. Mais aussi à celles de la victoire. "C’est positif, c’est important pour le collectif et il faut la savourer", expliquait-il après le match.