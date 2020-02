C’est l’histoire d’un gamin liégeois, plongé au cœur d’une famille de footeux et plus précisément de gardiens de but. Dès son plus jeune âge, Arnaud Bodart est envahi par le virus Standard qui l’amènera, dès ses huit ans, au centre de formation rouche.

Poli, déterminé, respectueux voire perfectionniste sont autant de qualificatifs qui l’accompagneront tout au long de son parcours de formation en bord de Meuse. Parcours qui l’amènera, l’été dernier au Graal : le statut de numéro 1. Depuis plusieurs mois, du haut de ses 21 ans, Arnaud Bodart prend de plus en plus d’ampleur à tel point qu’aujourd’hui, il fait office d’évidence entre les perches liégeoises.

(...)