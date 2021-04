Qui aurait cru, le 30 août 2020, après la convaincante victoire du Standard au Beerschot, 0-3, que les Rouches allaient disputer, pas moins de huit mois plus tard, une finale face à ces mêmes Anversois pour la qualification aux… playoffs 2.

À l’époque, l’avenir liégeois semblait radieux dans le sillage de ces 10 points pris sur 12. "Solidité, efficacité, le cocktail parfait", titrions-nous ce jour-là dans La DH.

La note moyenne des joueurs était alors de 7,2/10 et Philippe Montanier se voyait affublé d’un beau 8/10. Le Français était à cette époque loué pour ses choix.

Aujourd’hui, il n’est plus là, la moitié des joueurs titulaires cet après-midi d’août ne le sont plus et le Standard a chuté au classement. Coup d’œil sur tout ce qui a changé depuis le match aller au Kiel.

(...)