Quatre sur quinze, un mois et demi sans victoire, une huitième place en Pro League et le mot "crise" qui commence à être susurré par-ci, par-là. Le Standard traverse sa zone de turbulence la plus importante depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc liégeois l’été dernier.

Une réalité qui était difficile à anticiper quand les Rouches venaient de battre le leader, Charleroi, au Mambourg puis de partager contre le Club Bruges à Sclessin. C’était à la mi-octobre.

Deux mois plus tard, tout cela semble déjà bien loin. Car depuis lors, la machine s’est enrayée. Pour des raisons diverses et variées.