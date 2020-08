Présenté comme un coach formateur après avoir donné leur chance à des phénomènes tels qu’Antoine Griezmann ou encore Ousmane Dembélé, Philippe Montanier tempère d’entrée l’enthousiasme. "Je fais jouer les talents avant tout. Par contre, il est vrai que je n’ai pas d’appréhension à lancer un jeune dès le moment où je suis persuadé de ses qualités et de son talent et ce, peu importe l’importance de la rencontre."

À l’annonce de son arrivée en bord de Meuse, les supporters liégeois se sont mis à espérer qu’il aide à l’éclosion de jeunes Rouches aussi talentueux que les deux joueurs du Barça. "C’est sûr que ça fausse un petit peu le jugement mais j’explique de suite que je ne fais pas jouer les jeunes mais bien les meilleurs. Si le meilleur a 17 ans, il joue. Par contre, le projet l’Académie, dont on va être très proches avec les adjoints, m’intéresse. On va faire des entraînements communs. Ça m’intéresse de participer, de ne pas être un simple utilisateur mais d’être partie prenante du projet sportif du club. Jusqu’à présent, je n’ai pas encore eu le temps de me pencher sur le centre de formation mais quand on va prendre un rythme plus régulier, on pourra voir des matchs, faire des entraînements avec les meilleurs, échanger avec les éducateurs, qu’il y ait une vraie passerelle entre les jeunes et l’équipe pro. Je veux qu’on échange un maximum."

Pour Philippe Montanier, le foot est souvent fait de moments et de rencontres.

"Je crois beaucoup aux rencontres et je prends mon cas personnel comme exemple. J’étais un gardien modeste, de petite taille puis un coach m’a donné ma chance à Caen, c’était Robert Nouzaret. Ce dernier m’a ensuite mis le pied à l’étrier en faisant de moi un de ses adjoints. Après, il y a des joueurs pour qui le formateur importe peu. Prenez Zidane. Quand on fait remarquer à Guy Lacombe qu’il a formé Zizou, il répond toujours : ‘ Si je l’avais formé, j’en aurais formé d’autres !’ Tout ça pour dire qu’il n’y a pas de recette miracle. Dans un club amateur, un coach a déclaré un jour avoir formé Fabien Barthez. Mais pourquoi s’est-il arrêté ? Il fallait continuer (rires). Mais c’est aussi un plaisir de déceler un potentiel chez un jeune, de l’accompagner et de le voir grandir ailleurs ensuite."

Lorsqu’il officiait à la Real Sociedad, Montanier a réussi l’exploit d’aligner, un soir, un onze totalement issu du centre de formation.

"C’était à l’Espanyol. dans le foot moderne, je pense que c’est unique. Est-ce applicable ici ? C’est un rêve et tous les rêves sont atteignables mais il faut du temps. Jouer la carte de la jeunesse, c’était une des doléances qui me plaisait en arrivant ici mais comme je dis toujours, il faut avoir le talent. Parfois, des clubs veulent jouer la Ligue des champions tout en alignant des jeunes, il faut savoir ce qu’on veut."