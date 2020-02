Le Standard a retrouvé la grinta et le sourire. Qualifiés pour les PO1, les Rouches entrevoient la fin de la phase classique avec sérénité et pensent déjà à la suite.

"On s’est remis sur les bons rails et on a montré lors des derniers matchs que nous avions un gros mental et qu’on ne lâchait rien", indiquait Nicolas Gavory lors de l’interview d’après-match, samedi soir, dans les couloirs de Sclessin. "Il nous reste treize finales désormais et on verra où cela nous mène. On a un groupe de qualité et on ne se fixe pas de limite."

Un discours empreint de confiance. Et d’ambition. Car, si les ambitions liégeoises de la fin de saison n’ont pas clairement été définies par Michel Preud’homme, qui souligne simplement son désir de "prendre le plus de points possible", le T1 rouche a tout de même laissé échapper le mot "Europe", qui semble être le prochain objectif du club.

