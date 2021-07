Le Standard n’a pas su tenir une deuxième victoire en préparation. Cela s’est joué à quelques secondes.

Alors qu’ils menaient depuis la 25e minute, et un lob astucieux de Muleka (0-1), les Rouches ont concédé une égalisation dans les derniers instants, à la suite d’une frappe de Camara (1-1).

Mbaye Leye aurait préféré que son équipe n’encaisse pas, ou marque quelques buts en plus, mais il s’est dit globalement satisfait de ce qu’il a pu voir : "Les joueurs intègrent le système et les automatismes qui vont avec. Quand ils seront plus à l’aise, ils pourront prendre plus de liberté encore."

Une des satisfactions de l’après-midi a été le jeune trio défensif composé de Sissako, d’Al-Dakhil et de Ngoy, qui ont respectivement 20, 19 et 18 ans.