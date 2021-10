Sorti à la mi-temps face à Oud-Heverlee Louvain samedi dernier, Selim Amallah a passé plusieurs examens cette semaine pour connaître la nature exacte de sa blessure. L'international marocain souffre finalement d'une déchirure du long adducteur gauche.

Le Standard indique dans un communiqué que son indisponibilité est évaluée entre quatre et six semaines. Amallah devrait donc manquer les rencontres face au Cercle Bruges et Courtrai mais aussi sans doute le choc face au Club Bruges le 7 novembre prochain.