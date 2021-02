Alors qu'on pensait qu'ils géraient tranquillement leur avance, les joueurs du Standard se sont fait peur en encaissant un but dans les arrêts de jeu. Finalement, la qualification s'est jouée aux tirs au but et les Rouches, où sont venus à bout des Courtraisiens.

Henkinet - 7 : Après 11 mois d’attente, le portier aura encore patienté 54 minutes pour sa première intervention, de très belle facture, sur une tentative de Selemani.