Pour les supporters, il s’agit, déjà, du match de la dernière chance. Le quart de finale de Coupe de Belgique de ce jeudi face à l’ogre brugeois pourrait bien conditionner le reste de la saison des Rouches.

Le hasard a donc décidé de réunir, à nouveau, Brugeois et Liégeois sur le chemin de la Coupe. Ces dernières années, Rouches et Blauw en Zwart se sont affrontés à trois reprises, dont deux fois en finales, en 2007 et 2016.