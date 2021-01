On a bien connu Mbaye Leye, le joueur. Depuis quelques semaines, on découvre "Coach Mbaye". Mais au fond, qui est véritablement Mbaye Leye, l’homme ? Missionné il y a un peu plus de deux semaines pour redresser le Standard, le Sénégalais de 38 ans est le petit dernier d’une famille nombreuse (six garçons et deux filles) au sein de laquelle il a appris très tôt le goût du travail.