Il a une place à part dans le livre d’or des deux clubs. Champion avec Genk en 2002 puis avec le Standard en 2008 et en 2009, Igor De Camargo a laissé une trace indélébile dans le Limbourg (où il a évolué entre 2001 et 2003 puis en 2015-2016) comme à Sclessin (où il a joué entre 2006 et 2010 puis de 2013 à 2015).

Dimanche, l’attaquant de Malines (37 ans), qui ne cache pas que son cœur est resté rouche, vivra une finale forcément particulière. Avant laquelle il a accepté d’ouvrir sa boîte à souvenirs (...)