On nous avait prévenus, avant son arrivée en Belgique, qu’Aron Dönnum avait une vraie personnalité et qu’il était sûr de lui. Son interview d’après-match, ce dimanche, l’a confirmé.

Auteur de son premier but en Pro League, le Norvégien est également à la base du penalty converti par Noë Dussenne, à la suite d’un coup reçu par Simon Mignolet. "Mis à part ça, on ne l’a pas vu énormément et tout n’est pas à retenir de son match", nuançait Luka Elsner, pas encore satisfait à 100 %. "Mais on lui demandait d’être décisif et il l’a été, surtout en l’absence de Klauss et Tapsoba. Il peut encore mieux jouer."

Une chose est certaine : ce match a fait du bien à la confiance du Norvégien. Qui ne pouvait cacher sa satisfaction à la fin de la rencontre, malgré sa perte de balle coupable sur le 0-1. "Quand j’étais jeune, j’aurais baissé la tête et j’aurais été nul tout le reste du match mais là, cela n’a pas été le cas", explique-il. "J’ai continué à me battre et j’ai fini par marquer."

En profitant de la sortie hasardeuse de Mignolet. "Mais je reçois surtout un super ballon de Cimirot. Puis je suis plus rapide que le gardien", indique Dönnum. À qui ce but a visiblement rendu confiance.

"En football, la confiance fait beaucoup. Je n’ai pas beaucoup joué depuis mon arrivée. Pourtant, je peux apporter quelque chose à cette équipe. La preuve : j’avais été titulaire trois fois depuis le début de la saison et on a gagné trois fois. Cette fois, on ramène un bon point du FC Bruges." De quoi permettre à sa frustration de diminuer. Une frustration née du manque de considération de Mbaye Leye, que le Norvégien ne nommera jamais. "Je ne vais pas rentrer dans les détails mais je n’ai pas le sentiment d’avoir reçu ma chance. Certains coachs aiment bien certains joueurs. C’est comme ça. Mais le nouveau coach change les choses de manière positive. Tout le monde se sent heureux et a beaucoup d’espoir pour la suite. Il y a une bonne énergie à l’entraînement. Les victoires vont arriver. Personnellement, j’ai l’impression que la saison commence seulement pour moi."

Ce qui ne l’empêche pas de placer la barre haut lorsqu’on lui dit qu’il volait en Norvège, où il était le meilleur joueur du championnat mais que ce n’est pas encore le cas ici. "Mais je vais voler ici aussi, ne vous inquiétez pas", sourit-il. "Soyez un peu patients, je suis encore en période d’adaptation dans un championnat qui est plus intense qu’en Norvège. Je crois en moi et je sais ce que je peux faire. J’ai faim et j’ai très envie de montrer à ceux qui ne croient pas en moi que je suis un bon joueur. Avec plus de temps de jeu, je vais encore montrer plus de bonnes choses. Les buts et les assists vont venir."

Des déclarations qui vont forcément susciter des attentes et mettre une certaine pression. "Mais j’aime la pression, j’ai besoin de ça", termine le Norvégien. Qui n’a donc pas volé sa réputation.