Passée la satisfaction d'avoir hérité d'un groupe "sexy", comme le souhaitait le club, il est déjà temps de se pencher sur les dates et heures des rencontres que disputera le Standard lors de cette campagne européenne.





C'est le 3 octobre que les Liégeois se rendront à Londres, tandis que les Gunners joueront à Liège le 12 décembre. Un joli cadeau de Noël avant l'heure pour le public de Sclessin.





On notera également que le déplacement au Portugal aura lieu le 27 novembre et non le 28. Selon nos informations, des raisons de sécurité auraient conduit l'UEFA à faire disputer cette rencontre le mercredi plutôt que le jeudi, jour traditionnel des rencontres d'Europa League. Le 28, le voisin de Braga, voisin d'une quinzaine de kilomètres, accueille en effet Wolverhampton.