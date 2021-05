Une semaine après la défaite du Standard en finale de la Coupe de Belgique face à Genk (2-1), les hommes de Leye repartent à la conquête de l'Europe. Pour débuter ces playoffs 2, les Rouches se déplacent à Ostende, le mieux placé avant le début de cette mini compétition à 4. Les protégés de Blessin comptent deux points d'avance sur les Liégeois et la défaite est donc interdite pour ces derniers s'ils veulent encore prétendre à la Conference League la saison prochaine.

Nicolas Raskin l'a affirmé, les Principautaires joueront le coup à fond. "On a toutes nos chances. OK, nous avons perdu la finale mais si on regarde nos quatre derniers matchs en Pro League, on a fait 10 sur 12 et on a montré de belles choses. Le travail qu’on fait avec le coach prend forme et cela se voit sur le terrain. On est un groupe jeune, on a eu des hauts et des bas cette saison mais ce n’est pas le moment de lâcher. On sait que cette saison, il n’y aura pas de barrage. C’est plus concret qu’avant. Ce n’est plus les PO2 des autres années, que certains négligeaient. Ici, ils servent à aller chercher une place européenne directement. C’est pourquoi on doit bien commencer dès samedi. On est à deux points d’Ostende, si on gagne, on passe devant eux. Ce sera important pour la confiance."

La semaine du Standard a surtout été marquée par la prolongation de Mbaye Leye à la tête des Rouches. Le technicien dont le bail s'expirait en fin de saison, a signé un nouveau contrat de deux ans. Un signe de stabilité pour lui et son staff qu'il serait bon de matérialiser par une victoire à la Côte.

En face, les Ostendais ont manqué de peu les Playoffs 1. Et pour Arthur Theate, formé au Standard, les PO2 sont également un réel objectif. "La victoire de Genk en Coupe nous arrange car il n’y aura pas de barrage avec le quatrième des playoffs 1. On doit finir cinquièmes et l’objectif est de terminer à cette place."

Un premier match important attend donc les deux équipes dans un duel qui s'annonce extrêmement serré.