Face à Genk, c’est sur une tentative à l’entrée du rectangle et flashée à 92 km/h de Samuel Bastien que le Standard a trouvé la parade face à Genk. Tout comme les fins de match en boulet de canon, les frappes lointaines sont devenues l’une des marques de fabrique du Standard version 2019-2020.

Tout comme pour les buts dans le dernier quart d’heure, personne, en Pro League, ne fait mieux que les sept réalisations de loin des Rouches. Derrière le Standard, on retrouve Courtrai avec cinq buts inscrits en dehors de la surface. Viennent ensuite Eupen et Mouscron, avec trois buts.

Samedi dernier, Samuel Bastien était déjà le septième rouche à planter une rose en depuis l’extérieur de la surface. C’est Renaud Emond, lors de la réception de Zulte Waregem, qui a ouvert cette série avec son tir, du gauche, à l’entrée de la surface de réparation pour faire 3-0.

Lors de la quatrième journée, deux Standardmen s’illustraient dans cet exercice : Lestienne et Amallah qui inscrivaient respectivement le deuxième et le troisième but à l’entrée du rectangle.

Pour la réception d’Eupen, Kostas Laifis, après une promenade dans la défense germanophone, et Aleksandar Boljevic, après avoir mystifié la défense d’un crochet, faisaient parler la poudre.

Enfin, les deux derniers en date étaient Mpoku (face à Charleroi) et donc Bastien contre Genk. Ce jeudi, à Francfort, le Standard sera bien inspiré de poursuivre dans cette voie.