Rentré dans le rectangle sur son pied gauche, le Norvégien a offert ce but sur un plateau à Tapsoba. "Était-ce un tir ou un centre ? J’ai l’habitude, et j’aime, me retrouver dans ce genre de situation. Je sais qu’en centrant fort au second poteau, quelqu’un peut venir couper la trajectoire et cela devient dangereux pour le gardien."

Sur le banc pendant plus d’une heure, Dönnum avait hâte de monter pour aider les siens. "Je les voyais se battre, être patients et avoir la bonne attitude. C’est vraiment positif de s’imposer de la sorte." En montant au jeu, l’ancien joueur de Valerenga n’a pas eu droit à un long discours de la part de son nouveau coach. "Il m’a simplement dit de jouer comme je savais le faire et de me battre, ce que je pense avoir fait au même titre que tous mes coéquipiers. On s’est battu, on a proposé du jeu et on a gagné."

Lui qui n’avait jamais quitté sa Norvège natale, Dönnum a découvert un autre niveau en Belgique. "Le rythme et l’intensité sont plus élevés. Je dois m’y faire mais on joue un bon football chez vous."